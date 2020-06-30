Егише Меликян: Оглядываться назад нет никакого желания

Всего через неделю после ухода с поста главного тренера ФК "Львов" Егише Меликян возглавил новую команду. Ею стал "Алашкерт", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Армении.

- Контракт с этим клубом я подписал вчера, 29 июня, - поделился с корреспондентом UA-Футбол 40-летний специалист. - До этого у себя на родине не был долгое время, да и в тренерской роли никогда не работал. Вот и попробую свои силы на новом, пока еще незнакомом уровне. Посмотрим, насколько я смогу здесь быть полезен и насколько эффективной будет моя работа. От этого и буду отталкиваться по поводу своего будущего.

- Что предопределило выбор "Алашкертом" именно вашей кандидатуры?

- Мне трудно сказать. Чемпионат Украины, даже несмотря на не лучшие времена, все же считается высоким по уровню. Полагаю, что пригласили меня в Ереван не случайно. Наверняка знали обо мне и наблюдали за моей работой, как соотечественника, в украинском футболе. Видимо, после этого и возникло желание видеть меня в своем клубе.

- Какие задачи стоят перед вашей новой командой в нынешнем чемпионате?

- Завоевать право играть в розыгрыше Лиги Европы. "Алашкерту" осталось сыграть в текущем сезоне всего три матча - с "Араратом-Армения", "Ной" и "Шираком". В них моя новая команда и должна добиться поставленной задачи. Предстоящие игры достаточно сложные, ведь это отнюдь не слабые соперники. "Арарат-Армения" сейчас идет на первом месте, а "Ширак" расположился в турнирной таблице на втором. Можно сказать, что в чемпионате Армении идет серьезная битва за призовые места и путевки в еврокубки. "Алашкерт" пока что занимает четвертую позицию, и мы попытаемся побороться за максимально высокое место.

- Намерены ли пригласить в Армению футболистов, знакомых вам по выступлениям в Украине?

- Пока нет. Я ведь еще недостаточно хорошо познакомился с имеющимися в штате клуба футболистами. Может необходимости приглашать украинцев и не возникнет, если по уровню мастерства меня будут удовлетворять эти ребята. Вижу, что подбор игроков в "Алашкерте" хороший.

- Есть ли в команде футболисты, привлекающиеся в национальную сборную Армении?

- Да, таких пять. Правда, кого из них в ближайшее время намерен пригласить нынешний штаб главной команды, мне пока неизвестно.

- Много ли в клубе легионеров?

- Иностранных футболистов в "Алашкерте" человек 12-13.

- Наверняка есть и бразильцы, которые выступают в клубах разных стран и континентов?

- Вы правы, "Алашкерт" в этом плане не является исключением. Бразильские легионеры в нем есть - их пятеро. Работать с ними, как и с другими иностранцами, для меня не проблема - такой опыт имеется. Общий язык с ними легко нахожу, так как по своей натуре я компромиссный человек. В работе со мной имеют проблемы только те футболисты, которые не отличаются профессионализмом.

- Какие чувства остались у вас от работы во "Львове" - нереализованность или досада?

- Не хочу об этом ни думать, ни говорить. У меня новая страница в биографии и оглядываться назад нет абсолютно никакого желания. Я смотрю только вперед.

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- Сменивший вас на посту главного тренера "Львова" грузин Георгий Цецадзе в одном из интервью заметил, что его новым подопечным предстоит работать над тактической выучкой, в которой у них есть изъяны. Как вы отреагировали на такое заявление?

- Да, читал об этом. После его слов я понял, что мы люди и специалисты совершенно разные. Поэтому реагировать на такое не вижу никакого смысла, так как опускаться до уровня грузинского коллеги не намерен. Во время моей работы во "Львове" много внимания уделялось тактике. А вот какими будут результаты работы по тактической выучке команды Цецадзе - покажет время.

- С Украиной окончательно не порываете?

- Нет, конечно! Украина - родное место для меня, как я могу с ней порвать? В этой стране у меня дом под Киевом, семья - жена и двое детей. Дети учатся в украинской школе и никуда переезжать не собираемся. Так что домой в Украину в любом случае вернусь. Готов ли буду снова работать в украинском футболе? Если будет в дальнейшем хорошее предложение, то почему бы и нет? А пока все мои мысли связаны с "Алашкертом". Послеавтра у нас игра с "Араратом-Армения".