Динамо - Шахтер: Бурда восстановился, у Миколенко и Попова микротравмы, Шепелев и Шабанов дисквалифицированы

Киевское "Динамо" начало подготовку к матчу 29-го тура УПЛ с "Шахтером".

Как сообщает официальный сайт киевлян, сегодня вернулся в общую группу и тренировался наравне со всеми центрбек Никита Бурда.

В то же время, продолжают восстанавливаться, не тренируясь в общей группе Виталий Миколенко и Денис Попов.

Также отдельно стоит упомянуть, что точно не сыграют с "Шахтером" защитник Артем Шабанов и полузащитник Владимир Шепелев. Оба игрока получили желтые карточки, которые стали для футболистов четвертыми в нынешнем сезоне. Соответственно, оба игрока получили автоматическую дисквалификацию на один матч.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 4 июля на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.