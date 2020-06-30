Мэр Львова: Мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о кризисной ситуации, которая сейчас сложилась в "Карпатах", при этом подтвердив, что Игорь Коломойский является совладельцем клуба.

"Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций "Карпат". Я дал четкое понимание – для Львова принципиально важно, чтобы "Карпаты" были и играли в высшем дивизионе. Мы готовы помогать всем, чем можем, но мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

Поэтому стоит задача, чтобы владельцы нашли понимание, а футболисты имели гарантированное финансирование. А владельцев там два: Смалийчук, кажется, фамилия первого, потом есть Коломойский, который имеет вторую часть через другие структуры.

У нас нет планов о том, чтобы клуб перешел в муниципальную собственность. Потому что сегодня мы видим, что происходит из-за коронавируса. У нас поступления упали очень серьезно. Мы хотели выступить в качестве гаранта поиска компромисса и создания народной команды, включить город. Но так выглядит, что сегодня это вряд ли возможно, учитывая, что владельцы между собой пока что ищут диалог. Найдут – будем поддерживать и делать все необходимое", - сказал Садовый.

Напомним, что из-за недофинансирования "Карпаты" не поехали на матч УПЛ с "Мариуполем". В случае, если команда пропустит и второй матч чемпионата, клуб, скорее всего, будет снят с соревнований.