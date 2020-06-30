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Мэр Львова: Мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы

Премьер-лига
(1 голосов)

Смалийчук не может договориться с Коломойским

Мэр Львова: Мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы
Новина українською

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о кризисной ситуации, которая сейчас сложилась в "Карпатах", при этом подтвердив, что Игорь Коломойский является совладельцем клуба.

"Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций "Карпат". Я дал четкое понимание – для Львова принципиально важно, чтобы "Карпаты" были и играли в высшем дивизионе. Мы готовы помогать всем, чем можем, но мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

Поэтому стоит задача, чтобы владельцы нашли понимание, а футболисты имели гарантированное финансирование. А владельцев там два: Смалийчук, кажется, фамилия первого, потом есть Коломойский, который имеет вторую часть через другие структуры.

У нас нет планов о том, чтобы клуб перешел в муниципальную собственность. Потому что сегодня мы видим, что происходит из-за коронавируса. У нас поступления упали очень серьезно. Мы хотели выступить в качестве гаранта поиска компромисса и создания народной команды, включить город. Но так выглядит, что сегодня это вряд ли возможно, учитывая, что владельцы между собой пока что ищут диалог. Найдут – будем поддерживать и делать все необходимое", - сказал Садовый.

Напомним, что из-за недофинансирования "Карпаты" не поехали на матч УПЛ с "Мариуполем". В случае, если команда пропустит и второй матч чемпионата, клуб, скорее всего, будет снят с соревнований.

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В статье: Андрей Садовый Карпаты (Львов)
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Комментарии (14)
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Лекарь (село Дарница)
30.06.2020 в 20:26
А где зелупонь? Ведь это, цитата: "Просто неправильно закрывать клубы". Пусть попросит своего "информационного" (и не только) спонсора "Беню днепровского" начать финансировать Карпаты.
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0
-1
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 20:02
Финансы это проблема исключительно профессионального клуба. И не надо сюда приплетать Садовых, Зелеными и проч.
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
30.06.2020 в 19:33
что то кто то лжет --ЗАРЯ была в таком положении- умер владелец БУКАЕВ- жена отказалась от клуба- город взял клуб под свое крыло но не навсегда - пока не найдется спонсор или новый владелец- и они власти города начали ИМЕННО они - искать- и нашли в лице Геллера - президента клуба Шахтер Донецк по футзалу -- ЗАРЯ не на миг не останавливалась не в ЧУ не в тренировочном процессе-и почти никто не покинул клуб---и чуть было не вылетела --НО УДЕРЖАЛАСЬ . А ТУТ ЧТО ТО НЕ ТАК- никто не говорить что бы профклуб был городским Но в трудную минуту должен подставить плечо ане подножку--- скорее всего что то хотел большего чем положено
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+1
0
Карбид (Ник)
30.06.2020 в 19:47
Так жена тогда бесплатно передала клуб городу. В данном же случае, есть собственники и они не собираются дарить Карпаты Садовому или ещё кому то.
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
30.06.2020 в 20:55
ОНА не передавала городу клуб-а была владельцем официальным до продаже ВСЁ ЖЕ бренда клуба, автобуса и по мелочам- просто городские власти всё же нашли СПОСОБ финансировать поездки и тд - НО ТУТ ЧЬИ ТО ИНТЕРЕСЫ НЕ СОВПАЛИ им КАРПАТЫ НЕ НАДО как и кривбасс как и ДНЕПР--хотя там немного подругому
0
0
Sandra777 (Львів)
30.06.2020 в 19:29
Ми Карпати ви ГаМнО
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0
-5
Володимирович (Кременчуг)
30.06.2020 в 19:22
Хтось може пояснити : якщо зараз Смалійчук проведе процедуру банкротства то Коломойський вже буде не при справах??? Можна буде самостійно будувати команду починаючи з другої ліги???
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0
0
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 19:25
Без Бени можно только финансировать клуб
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
30.06.2020 в 19:35
не со второй лиге а с аматоров--- как днепр 1- кстате там тоже был коломойский и в крывбассе то он был совладельцем--- помните групппу одноклассников
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0
0
Карбид (Ник)
30.06.2020 в 19:46
Только без бренда. Карпаты 77 какие нибудь.
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+1
0
Sandra777 (Львів)
30.06.2020 в 19:16
Лошара така сама як і коломойський,ми вам цього ніколи не пробачимо
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+1
-1
ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
30.06.2020 в 18:50
Воровать, вырубать леса, выводить деньги в офшоры, вы тоже права не имеете, однако изо дня в день это делаете. А как доходит до того, что нужно что-то полезное для людей сделать, садовые сразу вспоминают о законе и не имении права. Голосуйте за них люди ...
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+5
-4
dimetradze (Кременчуг)
30.06.2020 в 18:59
Согласен....мусорный завод построить не в состоянии,срач по все стране развели..Хозяйственники еще те,тошно смотреть на все это
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+2
-1
buickball (Novostroy)
30.06.2020 в 19:21
Каким образом Карпаты относятся к мусорному заводу? Или решил, что Кременчуг самый чистый город вы стране. Больше толку будет если почистишь свою голову от мусора.
0
-3


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