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Санин: Надеемся, что Карпаты решат финансовые проблемы и приедут в Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

В Мариуполе ждут львовян но планируют двусторонку

Санин: Надеемся, что Карпаты решат финансовые проблемы и приедут в Мариуполь
Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал ситуацию с Карпатами, которые из-за финансовых проблем не поехали на выездной матч УПЛ против азовцев.

"Мы ждали официального вердикта Дирекции Украинской Премьер-лиги и буквально несколько минут назад мы получили решение УПЛ, в котором говорится, что матч "Карпаты" — "Мариуполь" не состоится. Причина – отсутствие финансовых возможностей у львовского клуба для приезда в Мариуполь. Эта же причина указана и в письме от ФК "Карпат", которое мы получили сегодня утром.

Наша команда готовилась к этой игре, а клуб был готов оказать любое содействие "Карпатам" в Мариуполе. Завтра наша команда проведет двухстороннюю игру.

Мы очень надеемся, что "Карпаты" решат свои финансовые проблемы и приедут к нам на матч, который запланирован на 4-е июля. Мы верим, что клуб с такой историей не исчезнет с футбольной карты Украины", - сказал Санин.

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В статье: ФК Мариуполь Карпаты (Львов) Андрей Санин
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 20:35
Кому и зачем нужна игра 4 июля?
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