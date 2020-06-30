Санин: Надеемся, что Карпаты решат финансовые проблемы и приедут в Мариуполь

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал ситуацию с Карпатами, которые из-за финансовых проблем не поехали на выездной матч УПЛ против азовцев.

"Мы ждали официального вердикта Дирекции Украинской Премьер-лиги и буквально несколько минут назад мы получили решение УПЛ, в котором говорится, что матч "Карпаты" — "Мариуполь" не состоится. Причина – отсутствие финансовых возможностей у львовского клуба для приезда в Мариуполь. Эта же причина указана и в письме от ФК "Карпат", которое мы получили сегодня утром.

Наша команда готовилась к этой игре, а клуб был готов оказать любое содействие "Карпатам" в Мариуполе. Завтра наша команда проведет двухстороннюю игру.

Мы очень надеемся, что "Карпаты" решат свои финансовые проблемы и приедут к нам на матч, который запланирован на 4-е июля. Мы верим, что клуб с такой историей не исчезнет с футбольной карты Украины", - сказал Санин.