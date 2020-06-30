Ворскла на год продлила контракт с основным хавбеком

"Ворскла" продлила контракт с 29-летним центральным полузащитником Александром Скляром.

Новое соглашение сторон рассчитано на один год, то есть, до лета 2021 года.

Напомним, что Скляр перешел в "Ворсклу" из "Зирки" летом 2012 года и за 8 лет сыграл за полтавскую команду 174 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.