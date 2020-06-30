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Родригес не хочет возвращаться в Динамо, пока с командой работает Михайличенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист в Киеве конфликтовал с тренером

Родригес не хочет возвращаться в Динамо, пока с командой работает Михайличенко
Новина українською

Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который играет в аренде в "Анкарагюджю", не горит желанием возвращаться в киевский клуб. По крайней мере, пока с киевской командой работает Алексей Михайличенко.

Как сообщает люксембургское издание Tageblatt, футболист не видит своих перспектив при нынешнем тренере киевлян и поэтому будет стараться искать другие варианты, если Михайличенко останется у руля и на следующий сезон.

Тут также следует напомнить, что футболист повздорил с Михайличенко во время ноябрьского кубкового матча с "Шахтером" (2:1).

Сам игрок ранее заявлял, что его все устраивает в Турции и он хотел бы продолжать играть в этой стране.

Также ранее о желании продлить аренду игрока говорили и боссы "Анкарагюджю", а недавно турецкие СМИ стали писать об интересе к вингеру со стороны стамбульского "Фенербахче".

Напомним, что аренда Жерсона рассчитана до конца нынешнего сезона, а контракт с "Динамо" - до лета 2024-го года. В текущем сезоне футболист провел за "Анкарагюджю" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (6)
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v.grischuk (Винница)
30.06.2020 в 21:50
Если придётся, то можно и пол команды разогнать, лишь бы Михайличенко все устраивало!!!
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2020 в 22:05
А я считаю, что так и нужно сделать, в реале. Разогнать пол-команды, даже больше, процентов 70. И дать выстроить новую, дать на это два сезона.
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0
0
Mike50 (M)
30.06.2020 в 22:08
Почему ты так считаешь?
0
0
Одинзавсех (Харьков)
30.06.2020 в 21:40
Очень жаль, что такой неординарный футболист не будет играть в Украине, хотя причина очень уважительная. Его можно легко понять.
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0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 21:18
Не судьба видимо ему сыграть за Динамо до 2024 года. Миха навсегда останется!! Хороший же тренер!!!
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+3
-3
ascent (Луксор)
30.06.2020 в 21:21
Тихо, еще сглазишь ...
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+3
-4


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