Родригес не хочет возвращаться в Динамо, пока с командой работает Михайличенко

Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который играет в аренде в "Анкарагюджю", не горит желанием возвращаться в киевский клуб. По крайней мере, пока с киевской командой работает Алексей Михайличенко.

Как сообщает люксембургское издание Tageblatt, футболист не видит своих перспектив при нынешнем тренере киевлян и поэтому будет стараться искать другие варианты, если Михайличенко останется у руля и на следующий сезон.

Тут также следует напомнить, что футболист повздорил с Михайличенко во время ноябрьского кубкового матча с "Шахтером" (2:1).

Сам игрок ранее заявлял, что его все устраивает в Турции и он хотел бы продолжать играть в этой стране.

Также ранее о желании продлить аренду игрока говорили и боссы "Анкарагюджю", а недавно турецкие СМИ стали писать об интересе к вингеру со стороны стамбульского "Фенербахче".

Напомним, что аренда Жерсона рассчитана до конца нынешнего сезона, а контракт с "Динамо" - до лета 2024-го года. В текущем сезоне футболист провел за "Анкарагюджю" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.