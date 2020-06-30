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Дубинчак и Прийма покинули Карпаты

Премьер-лига
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Дубинчак и Прийма покинули Карпаты
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"Карпаты" попрощались еще с двумя исполнителями.

Как сообщает официальный сайт львовян, команду покинули защитники Владислав Дубинчак и Василий Прийма.

Дубинчак играл за львовский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит "Динамо". С большой долей вероятности, следующий сезон защитник проведет в аренде в "Днепре-1".

Прийма пришёл в "Карпаты" зимой, и на данный момент у него закончился контракт с львовским клубом. Всего за это время Василий сыграл за львовян два матча.

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В статье: Василий Прийма Карпаты (Львов) Владислав Дубинчак
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Источник:
ФК Карпаты

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