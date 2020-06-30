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При подписании Каштру и Витао Шахтер заплатил посредникам 500 тысяч евро

Премьер-лига
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Финансовые отчеты по посредникам от УАФ

При подписании Каштру и Витао Шахтер заплатил посредникам 500 тысяч евро
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Комитет УАФ по вопросу статуса и трансферов футболистов опубликовал ежегодный отчет о посредниках, которые привлекались клубами при заключении контрактов при трансферах.

Так, при подписании "Шахтером" главного тренера Луиша Каштру и защитника Витао "горняки" заплатили трем компаниям-посредникам в общей сложности 500 тысяч евро.

При трансфере в "Шахтер" Владислава Вакулы посредник Александр Карпов получил вознаграждение в размере 754 800 гривен.

При переходе вингера "Динамо" Жерсона Родригеша в аренду в "Анкарагюджю" турецкий посредник Огуз Ахмет получил от турецкого клуба сумму в размере 10 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Вакула Витао Жерсон Родригес Луиш Каштру Анкарагюджю
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Источник:
УАФ

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