При подписании Каштру и Витао Шахтер заплатил посредникам 500 тысяч евро

Комитет УАФ по вопросу статуса и трансферов футболистов опубликовал ежегодный отчет о посредниках, которые привлекались клубами при заключении контрактов при трансферах.

Так, при подписании "Шахтером" главного тренера Луиша Каштру и защитника Витао "горняки" заплатили трем компаниям-посредникам в общей сложности 500 тысяч евро.

При трансфере в "Шахтер" Владислава Вакулы посредник Александр Карпов получил вознаграждение в размере 754 800 гривен.

При переходе вингера "Динамо" Жерсона Родригеша в аренду в "Анкарагюджю" турецкий посредник Огуз Ахмет получил от турецкого клуба сумму в размере 10 тысяч евро.