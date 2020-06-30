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Шулянский: По возрасту я уже не могу играть за U-19, поэтому буду начинать подготовку с молодежкой Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Юношескую команду хавбек уже перерос

Шулянский: По возрасту я уже не могу играть за U-19, поэтому буду начинать подготовку с молодежкой Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Артем Шулянский рассказал о своем нынешнем режиме тренировок и ожидании начала предсезонной подготовки с молодежной командой.

- Расскажи, в каком формате поддерживаешь форму в последние недели, после ослабления карантина?

- Мы каждый день ездим с ребятами на базу, занимаемся с тренером по физподготовке Александром Процюком. Это индивидуальные тренировки, игроки приезжают на них по желанию. Провожу на базе ежедневно примерно час-полтора. Кроме того, с Колей Ярошем мы дважды в неделю после тренировки в Конча-Заспе едем к нашему старому тренеру на еще одно занятие. Хоть так тренируемся, потому что невозможно сидеть дома 3-4 месяца, ничего не делая!

- Последние три месяца свободного времени было наверняка больше, чем обычно. Уделял внимание работе над слабыми местами, улучшению отдельных компонентов в своей игре?

- Для начала привожу себя в порядок после карантина (улыбается). По весу у меня даже килограммчик недобора, а вот в физическом плане тяжело после такой долгой паузы. Отрабатываю длинные передачи нерабочей ногой, уделяю внимание технике и скорости.

- Старт предсезонной подготовки в динамовских командах U19 и U21 предварительно планировался на июль. Уже появилась конкретика по этому поводу?

- Насколько я знаю, команда U19 уже собралась на базе "Динамо" на Нивках, а дубль собирают в середине июля. Так как по возрасту я уже не могу играть за юношескую команду, буду начинать подготовку с молодежной.

- Как относишься к решению клубов завершить первенства U19 и U21 досрочно, в то время как Премьер-лига продолжает сезон? Тем более у динамовских команд были шансы завоевать чемпионство...

- Конечно, очень жаль, что молодежный и юношеский чемпионаты закончили досрочно, ведь мы проводили хорошие сезоны как за U19, так и за U21. Хотелось бы посмотреть, кто был сильнее по итогам сезона!

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В статье: Динамо (Киев) Артём Шулянский
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Источник:
ФК Динамо

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