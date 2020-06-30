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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера мая-июня

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера мая-июня
Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в мае-июне.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Марлос ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Динамо"), Александр Филиппов ("Десна"), Тете ("Шахтер"), Андрей Гитченко ("Десна"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Владислав Кочергин ("Заря") и Денис Фаворов ("Десна").

В голосовании за топ-наставника участвуют Луиш Каштру ("Шахтер"), Алексей Михайличенко ("Динамо"), Александр Рябоконь ("Десна") и Виктор Скрипник ("Заря").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Андрей Гитченко Марлос Алексей Михайличенко Виталий Буяльский Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь Денис Фаворов Александр Филиппов Владислав Кочергин Виталий Миколенко Тете Луиш Каштру
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
01.07.2020 в 00:36
По тренерам всё ясно Рябоконь или Скрипник. А по игрокам сложнее... тут и Марлос и Филиппов и Буяльский ...
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