УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера мая-июня

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в мае-июне.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Марлос ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Динамо"), Александр Филиппов ("Десна"), Тете ("Шахтер"), Андрей Гитченко ("Десна"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Владислав Кочергин ("Заря") и Денис Фаворов ("Десна").

В голосовании за топ-наставника участвуют Луиш Каштру ("Шахтер"), Алексей Михайличенко ("Динамо"), Александр Рябоконь ("Десна") и Виктор Скрипник ("Заря").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.