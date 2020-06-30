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Клуб МЛС заинтересовался 21-летним украинским хавбеком Шахтера

Премьер-лига
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Максима Чеха знают и за океаном

Клуб МЛС заинтересовался 21-летним украинским хавбеком Шахтера
Новина українською

Американский клуб МЛС "Портленд Тимберс" заинтересовался 21-летним украинским хавбеком "Шахтера" Максимом Чехом, который сейчас играет в аренде в "Мариуполе", сообщает Football Hub.

Каких-либо подробностей источник не дает.

Эту информацию подтверждают и некоторые другие источники, отмечая, что возможность такого перехода действительно существует, а информация имеет под собой почву.

Напомним, что Чех является воспитанником "Шахтера" и поиграл в структуре клуба за команды U-19 и U-21. В "Мариуполь" перешел летом 2019-го года. В текущем сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах.

Интересно, что за "Портленд" уже играли футболисты из УПЛ: нападающий Фанендо Ади в свое время выступал за донецкий "Металлург" и "Динамо", а экс-хавбек "Металлиста" Себастьян Бланко и сейчас играет за американскую команду.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Портленд Тимберс (США) Максим Чех
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Источник:
Football Hub

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