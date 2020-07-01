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Львов до конца сезона будет проводить домашние матчи в Тернополе

Премьер-лига
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Львовяне перебрались к соседям из-за сложной эпидемиологической ситуации

Львов до конца сезона будет проводить домашние матчи в Тернополе
Новина українською

ФК "Львов" будет проводить все домашние матчи нынешнего сезона в Тернополе на муниципальном стадионе, сообщает ТК "Футбол".

Смена стадиона связана со сложной эпидемиологической ситуацией во Львове.

Ожидается, что свой первый матч в Тернополе "сине-золотые львы" сыграют уже 3-го июня с "Ворсклой".

Последний раз матч элитного дивизиона проводился на данном стадионе в 2001 году.

Напомним, что в Тернополе планировалось проведение финала Кубка Украины нынешнего сезона, однако поединок был перенесен сначала во Львов, а затем в Харьков.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ТК Футбол

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