Львов до конца сезона будет проводить домашние матчи в Тернополе

ФК "Львов" будет проводить все домашние матчи нынешнего сезона в Тернополе на муниципальном стадионе, сообщает ТК "Футбол".

Смена стадиона связана со сложной эпидемиологической ситуацией во Львове.

Ожидается, что свой первый матч в Тернополе "сине-золотые львы" сыграют уже 3-го июня с "Ворсклой".

Последний раз матч элитного дивизиона проводился на данном стадионе в 2001 году.

Напомним, что в Тернополе планировалось проведение финала Кубка Украины нынешнего сезона, однако поединок был перенесен сначала во Львов, а затем в Харьков.