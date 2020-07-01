Карпаты не доехали до Мариуполя, а Барса порадовала Зидана. Главные новости от 30 июня

"Львы" не приехали в Мариуполь на матч УПЛ по весьма банальной причине - у них нет денег на выезд. Это означает техническое поражение. Более того, согласно регламенту, вторая кряду неявка клуба на матч станет последней - и "Карпаты" снимут с турнира. Печально, но, похоже, выхода нет - некогда славный клуб остался вообще без спонсоров.

Во втором дивизионе были сыграны еще два матча 21-го тура. Луцкая "Волынь" на своем поле переиграла "Оболонь-Бровар" благодаря голу Кожанова. Это позволило крестоносцам вернуться в тройку лидеров. Более того, теперь у "Металлиста 1925", "Ингульца" и "Волыни" по 41 очку. Вторую победу подряд добыл "Черноморец" - команда Ковальца обыграла "Прикарпатье", тоже со счетом 1:0.

Каталонцы дома поделили очки с "Атлетико" (2:2) в матче с тремя пенальти. Некоторые судейские решения удивили, но в целом счет по делу - ни одна из команд не наиграла на победу. Это означает, что если "Реал" в четверг обыграет дома "Хетафе", то за пять туров до финиша оторвется от "Барселоны" уже на 3 очка при лучших дополнительных показателях. Впервые за долгое время перед "Блаугранас" замаячила перспектива сезона без трофеев.

Лидеры Серии А синхронно победили в 29-м туре. "Ювентус" при явном превосходстве одолел в гостях "Дженоа" (3:1) с голами Роналду, Дибалы и Дугласа Косты; в то же время "Лацио" пришлось помучиться и проявить волевые качества на поле "Торино" (2:1). Это означает, что 4-очковый отрыв туринцев от римлян в таблице сохранился как минимум до субботы, когда первых ждет дерби с "Торино", а вторые дома примут "Милан".

Но сразу предупреждаем, что плохих больше. До сих пор тренируются индивидуально основные защитники Денис Попов и Виталий Миколенко. На что без них похожа оборона "Динамо" мы все видели на выходных в Чернигове. С другой стороны, вернулся в общую группу пропустивший много месяцев Никита Бурда. Вряд ли Михайличенко рискнет кинуть его на матч с "Шахтером" (4 июля), но чем черт не шутит. В конце концов, защищаться у "Динамо" реально некому - Шабанов ведь тоже выбыл из-за перебора карточек.

И пускай это всего лишь сборная статистического портала InStat, все равно приятно. Вингер Александр Зубков провел отличный сезон в "Ференцвароше" (10 голов + 12 ассистов), который его по итогу и выкупил, а центрбек Антон Кравченко проявил себя в провинциальной "Кишварде". Оба лучшие на своих позициях в лиге, и это здорово. Так держать.

Ретрограды, которые до сих пор не подключили себе платные спортивные пакеты, в этот раз торжествуют: финал "Ворскла" - "Динамо" покажут не только на Футбол 1, но и на общедоступном государственном UA:Перший. Качество, кстати, тоже обещают приличное - будет аж 15 камер. Что ж, заценим - ждать осталось недолго, финал уже 8-го июля.

Третий по статусу континентальный турнир, который должен был пройти в январе 2021-го в Камеруне, состоится там же, но в январе 2022-го. Причина та же, что и с Евро и Олимпиадой - эпидемия коронавируса. Где-то в Ливерпуле эта новость определенно обрадовала герра Клоппа - следующей зимой ему не придется терять на полтора месяца Садио Мане и Мохаммеда Салаха.