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Дубинчак попрощался с Карпатами и обратился к болельщикам

Премьер-лига
(1 голосов)

Закончилась аренда

Дубинчак попрощался с Карпатами и обратился к болельщикам
Новина українською

Левый латераль "Карпат" Владислав Дубинчак, который был арендован "зелено-белыми" у киевского "Динамо", возвращается в свой клуб.

Хочу поблагодарить ФК "Карпаты" за проведенный год! Это был замечательный опыт и я очень надеюсь, что команда продолжит свое существование и еще покажет хороший результат в турнирной таблице!

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Отдельное спасибо болельщикам за постоянную поддержку и критику, которая служила для нас стимулом. Я знаю, что вы ожидали значительно больших достижений от нас, но после боя оправдания неуместны!

Также отдельное спасибо всем футболистам! Вы бойцы и каждый из Вас заслуживает уважения! Встретимся в новом сезоне, но уже в разных футболках.

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В статье: Динамо (Киев) Карпаты (Львов) аренда Владислав Дубинчак
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
01.07.2020 в 07:49
Латераль... Как раньше мы жили без латералей?
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artas@ (Львів)
01.07.2020 в 08:01
Без коронавірусу теж жили друже, було й таке
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