Дубинчак попрощался с Карпатами и обратился к болельщикам

Левый латераль "Карпат" Владислав Дубинчак, который был арендован "зелено-белыми" у киевского "Динамо", возвращается в свой клуб.

Хочу поблагодарить ФК "Карпаты" за проведенный год! Это был замечательный опыт и я очень надеюсь, что команда продолжит свое существование и еще покажет хороший результат в турнирной таблице!

Отдельное спасибо болельщикам за постоянную поддержку и критику, которая служила для нас стимулом. Я знаю, что вы ожидали значительно больших достижений от нас, но после боя оправдания неуместны!

Также отдельное спасибо всем футболистам! Вы бойцы и каждый из Вас заслуживает уважения! Встретимся в новом сезоне, но уже в разных футболках.