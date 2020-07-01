Игрок Карпат не знает, с чем связано расторжение его контракта

Центральный защитник Василий Прийма, который с конца февраля был игроком "Карпат", прекратил сотрудничество с львовским клубом. Причину игрок объяснил телеканалу Футбол.

Да, я разорвал соглашение с клубом. Какая причина? Не знаю. Наверное, это связано с ситуацией в клубе. Желаю им успехов, чтобы все с ними было хорошо.

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Договорились, что они вернут половину зарплаты до такого-то числа.

Василий провел в составе "Карпат" всего 2 матча в УПЛ, оба в марте - с "Александрией" (0:4) и ФК Львов (0:0).