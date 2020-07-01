Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Карпат не знает, с чем связано расторжение его контракта
Рассуждает, что из-за намерения клуба сняться с УПЛ
Центральный защитник Василий Прийма, который с конца февраля был игроком "Карпат", прекратил сотрудничество с львовским клубом. Причину игрок объяснил телеканалу Футбол.
Да, я разорвал соглашение с клубом. Какая причина? Не знаю. Наверное, это связано с ситуацией в клубе. Желаю им успехов, чтобы все с ними было хорошо.
Читайте такжеДубинчак и Прийма покинули Карпаты
Договорились, что они вернут половину зарплаты до такого-то числа.
Василий провел в составе "Карпат" всего 2 матча в УПЛ, оба в марте - с "Александрией" (0:4) и ФК Львов (0:0).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...