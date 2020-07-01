ВАР - в Киеве и Запорожье. Определены арбитры на матчи 29 тура УПЛ

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020.

3 июля

19:00 "Львов" - "Ворскла". Арбитр - Иванов Ю. В. (Донецкая область), ассистенты арбитра - Беркут А. А. (Сумы), Дорошенко В. А. (Житомир), четвертый арбитр - Панчишин Д. И. (Харьков)

4 июля

17:00 "Мариуполь" - "Карпаты". Арбитр - Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра - Запороженко Д. И. (Запорожье), Высоцкий В. А. (Запорожье), четвертый арбитр - Деревинский А. А. (Киев).

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19:30 "Динамо" - "Шахтер". Арбитр - Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра - Скрипка А. М. (Кропивницкий), Войтюк А. М. (Запорожье), четвертый арбитр - Абдула А. Б. (Харьков). Арбитр ВАР - Арановский Е.А. (Киев), ассистент ВАР - Володин В. В. (Херсон).

5 июля

17:00 "Десна" - "Колос". Арбитр - Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистенты арбитра - Коротин В. И. (Киев), скоблят В. С. (Киев), четвертый арбитр - Труханов К. В. (Харьков)

19.30 "Заря" - "Александрия". Арбитр - Монзуль К. В. (Харьков), ассистенты арбитра - Стрелецкая М. С. (Сумы), Ардашева А. Е. (Киев), четвертый арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск). Арбитр ВАР - Романов В. М. (Днепр), ассистент ВАР - Шлончак С. М. (Черкассы).

19:30 "Олимпик" - "Днепр-1". Арбитр - Кутаков Д. А. (Киевская обл.), Ассистенты - Приступа С. А. (Киев), Петраков Е. А. (Киев), четвертый арбитр - Новохатний В. В. (Киев).