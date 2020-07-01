  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Днепра-1 назвал двух игроков Динамо, которых считает лучшими в своем амплуа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Днепра-1 назвал двух игроков Динамо, которых считает лучшими в своем амплуа

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из них - в прошлом

Защитник Днепра-1 назвал двух игроков Динамо, которых считает лучшими в своем амплуа
Новина українською

Сергей Логинов, центральный защитник "Днепра-1", составлял свою "команду мечты" из игроков, с которыми был в одной команде. И рассказал о двух лучших защитниках, которые ему попадались.

Пап Диакате - центральный защитник в "Динамо" [выступал в 2007-2011 годах]. Я хотя и немного матчей с ним сыграл, но в то время, когда я был в Киеве, помню яркие впечатления сложились как раз относительно его работы.

Это профессиональный подход футболиста-легионера, который даже когда был в дубле, максимально качественно готовился к тренировкам, максимально ответственно относился к любому упражнению. Это очень вбилось в память и он стал примером, как надо работать независимо от обстоятельств. Я от него очень много почерпнул.

Еще Логинов выделил Артема Шабанова.

Читайте такжеЭкс-игрок киевского Динамо водил украденную машину, но не знал об этом. Итог – арест

На умении отбирать мяч требования не заканчиваются. Я смотрю на футболистов своей позиции, у которых есть хороший первый пас. У "Шабы" есть хорошая левая нога, хорошая диагональ, может найти середину. Поэтому его возьму [в свою dream team].

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пап Диакате Динамо (Киев) Сергей Логинов Артем Шабанов СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...