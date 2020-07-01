Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Днепра-1 назвал двух игроков Динамо, которых считает лучшими в своем амплуа
Один из них - в прошлом
Сергей Логинов, центральный защитник "Днепра-1", составлял свою "команду мечты" из игроков, с которыми был в одной команде. И рассказал о двух лучших защитниках, которые ему попадались.
Пап Диакате - центральный защитник в "Динамо" [выступал в 2007-2011 годах]. Я хотя и немного матчей с ним сыграл, но в то время, когда я был в Киеве, помню яркие впечатления сложились как раз относительно его работы.
Это профессиональный подход футболиста-легионера, который даже когда был в дубле, максимально качественно готовился к тренировкам, максимально ответственно относился к любому упражнению. Это очень вбилось в память и он стал примером, как надо работать независимо от обстоятельств. Я от него очень много почерпнул.
Еще Логинов выделил Артема Шабанова.
На умении отбирать мяч требования не заканчиваются. Я смотрю на футболистов своей позиции, у которых есть хороший первый пас. У "Шабы" есть хорошая левая нога, хорошая диагональ, может найти середину. Поэтому его возьму [в свою dream team].