Агроном Олимпийского сообщил о повреждении газона стадиона и допустимой высоте травы

Главный агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах сообщил, в каком состоянии находится поле стадиона и как газон справляется с нагрузками накануне Классического дерби, которое состоится в субботу, 4 июля, между "Динамо" и "Шахтером" в рамках 29 тура УПЛ.

- У нас традиционно все в порядке. Нагрузки газон выдерживает, поскольку мы его к этому готовили еще с конца весны. Вносим все необходимые удобрения и микроэлементы, регулярно проводим покос травы, он позволяет разрастаться газону в ширину и гораздо лучше укореняться. Корень держится хорошо, поверхность тоже совершенно зеленая и целостная, поэтому никаких проблем с газоном нет.

Конечно, жара, установившаяся в последнее время с температурой воздуха 30 градусов и выше, немного может повлиять на корневую систему, так как при таких условиях корни не очень хорошо растут, но мы газон регулярно поливаем и вносим необходимые элементы, чтобы немного компенсировать недостатки, поэтому он сейчас в нормальном состоянии и готов к матчу. Особых нагрузок мы не почувствовали, только есть частичные небольшие повреждения во вратарской площадке, но они быстро затягиваются - за неделю не остается и следа.

- Хорошо, что у "Шахтера" и "Динамо" домашние матчи чередуются с выездными?

- Конечно, это лучше, когда есть определенный перерыв, ведь газона нужно давать время на отдых. Были такие выходные, когда мы проводили по два матча. За последний месяц у нас не было перерыва продолжительностью более недели. Чем продолжительнее перерыв, тем лучше, но пока это совсем некритично.

Летом газон находится в хорошем состоянии, в отличие от весны или осени. Он постоянно восстанавливается сутки прирост зеленой массы может достигать одного сантиметра. Поскольку мы ее регулярно косим, ​​то трава укрепляется в корень и боковой рост, как раз и нужно, чтобы затягивались «раны», которые частично остаются от шипов футболистов, и это происходит достаточно быстро, поэтому визуально несовершенства почти не заметны. Поэтому, повторюсь, пока никаких проблем нет.

- В подготовке поля к матчу "Динамо" - "Шахтер" будет что-то особенное, или она будет проходить в стандартном режиме?

- Если от команд будут какие-то конкретные пожелания, например, по высоте скоса травы, мы их учтем. Но обычно никаких вопросов нет, всех все устраивает. Высота газона у нас составляет 22-23 мм, это достаточно низко для современного футбола, ведь в соответствии со стандартами трава должна быть на уровне 22-28 мм.

Мы же косим траву на максимально низкую высоту, делаем укатки, поэтому она никак не мешает скоростном футболу команд. По поливу, этот вопрос стандартно решается в день матча по желанию команд. Если потребуется, полеем три раза, если нет - как обычно. Словом, мы готовы к любым нюансам.