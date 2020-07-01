Комитет УАФ не определился со сроками трансферного окна

Комитете УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов не определил сроков летнего трансферного окна в Украине, сообщает Tribuna.com.

Сейчас продолжаются переговоры с лигами и клубами.

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Ранее трансферное окно в Украине открывалось 1 июля.

Сейчас окно открыто в Нидерландах, Германии, Франции и Турции.