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Комитет УАФ не определился со сроками трансферного окна

Премьер-лига
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Когда можно продавать и покупать контракты футболистов

Комитет УАФ не определился со сроками трансферного окна
Новина українською

Комитете УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов не определил сроков летнего трансферного окна в Украине, сообщает Tribuna.com.

Сейчас продолжаются переговоры с лигами и клубами.

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Ранее трансферное окно в Украине открывалось 1 июля.

Сейчас окно открыто в Нидерландах, Германии, Франции и Турции.

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В статье: УАФ трансферное окно
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Источник:
Трибуна

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