Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь и Олимпик начали подготовку к своим матчам 29 тура
"Карпаты" и "Днепр-1"
Сегодня, 1 июля, "Олимпик" и "Мариуполь" начали подготовку к своим матчам 29-го тура УПЛ.
В "Олимпике" на теоретическом занятии исполняющий обязанности главного тренера Игорь Климовский разобрал игру 28 тура в Полтаве, где указал футболистам на допущенные ошибки и представил план тренировки.
Собственно тренировочная сессия состояла из разминки, фитнеса, а также беговых и игровых упражнений. Завтра донецкая команда продолжит подготовку к воскресной игре в таком же режиме: теория + тренировки.
Тренируется и "Мариуполь", команда готовится к матчу с Карпатами, хотя он, скорее всего, не состоится. Если так произойдет, в клубе на всякий случай запланировали провести двухстороннюю тренировки.
"Мариуполь" должен сыграть с "Карпатами" на своем стадионе имени Бойко 4 июля в 17:00.
Матч "Олимпик" - "Днепр-1" состоится 5 июля на стадионе "Динамо" в Киеве, а начнется в 19:30.