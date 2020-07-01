Мариуполь и Олимпик начали подготовку к своим матчам 29 тура

Сегодня, 1 июля, "Олимпик" и "Мариуполь" начали подготовку к своим матчам 29-го тура УПЛ.

В "Олимпике" на теоретическом занятии исполняющий обязанности главного тренера Игорь Климовский разобрал игру 28 тура в Полтаве, где указал футболистам на допущенные ошибки и представил план тренировки.

Собственно тренировочная сессия состояла из разминки, фитнеса, а также беговых и игровых упражнений. Завтра донецкая команда продолжит подготовку к воскресной игре в таком же режиме: теория + тренировки.

Тренируется и "Мариуполь", команда готовится к матчу с Карпатами, хотя он, скорее всего, не состоится. Если так произойдет, в клубе на всякий случай запланировали провести двухстороннюю тренировки.

"Мариуполь" должен сыграть с "Карпатами" на своем стадионе имени Бойко 4 июля в 17:00.

Матч "Олимпик" - "Днепр-1" состоится 5 июля на стадионе "Динамо" в Киеве, а начнется в 19:30.