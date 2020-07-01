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МОЗ Украины: Сейчас тенденция такова, что даже мысли нет о возвращении фанов на стадионы

Премьер-лига
(1 голосов)

Коронавирус не отступает

МОЗ Украины: Сейчас тенденция такова, что даже мысли нет о возвращении фанов на стадионы
Новина українською

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ТК Футбол заявил, что пока что возможность допуска болельщиков на украинские стадионы не стоит на повестке дня.

Всему виной - негативная тенденция и рост заболевших коронавирусом.

"Если болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры - тогда можно будет говорить в том числе о болельщиках на трибунах. Сейчас тенденция заболевания такая, что даже мысли нет о возвращении фанов", - сказал Степанов.

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В статье: коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
01.07.2020 в 17:57
"мысли нет" в голове у этого степанова, который к здравоохранению имеет отдаленное отношение.конечно лучше, когда болельщики собираются толпами за воротами стадиона на местах, откуда видно поле
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0
0
Lion Killer (Львів)
01.07.2020 в 17:43
На ринках і в торгівельних центрах скупчення людей це ок, на стадіоні - погано. Все логічно...
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.07.2020 в 17:28
Млять,в АТБ,Варусе и на рынке народу тьма,а 10% зрителей нельзя!!!
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
01.07.2020 в 17:21
я вже давно не фанат футьолу, навіть перестав ходити на матчі. Але напевно є якийсь фанатський рух який зможе постояти за себе. Всякі епіцентри. ресторани де люди холять по головам відкриті а на стадіоні висить замок. Де логіка?
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0
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ПетроФ (Луцьк)
01.07.2020 в 17:16
і це говорить уйобок. який дозволив бути в епіцентрі 5 людини на 1 кв.м..
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mr.butters (Одесса)
01.07.2020 в 17:13
А в метро можно?))
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