Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МОЗ Украины: Сейчас тенденция такова, что даже мысли нет о возвращении фанов на стадионы
Коронавирус не отступает
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ТК Футбол заявил, что пока что возможность допуска болельщиков на украинские стадионы не стоит на повестке дня.
Всему виной - негативная тенденция и рост заболевших коронавирусом.
"Если болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры - тогда можно будет говорить в том числе о болельщиках на трибунах. Сейчас тенденция заболевания такая, что даже мысли нет о возвращении фанов", - сказал Степанов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
01.07.2020 в 17:57
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
01.07.2020 в 17:43
Ответить
+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.07.2020 в 17:28
Ответить
+1
0
ПетроФ (Луцьк)
01.07.2020 в 17:21
Ответить
0
0
ПетроФ (Луцьк)
01.07.2020 в 17:16
Ответить
+1
0
mr.butters (Одесса)
01.07.2020 в 17:13
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...