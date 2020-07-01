МОЗ Украины: Сейчас тенденция такова, что даже мысли нет о возвращении фанов на стадионы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ТК Футбол заявил, что пока что возможность допуска болельщиков на украинские стадионы не стоит на повестке дня.

Всему виной - негативная тенденция и рост заболевших коронавирусом.

"Если болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры - тогда можно будет говорить в том числе о болельщиках на трибунах. Сейчас тенденция заболевания такая, что даже мысли нет о возвращении фанов", - сказал Степанов.