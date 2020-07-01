Дубинчак: Закончился срок аренды. К Карпатам никаких претензий

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак, который провел сезон в аренде в "Карпатах", в эфире ТК Футбол рассказал о том, почему он покинул львовский клуб.

"У меня закончилось арендное соглашение, поэтому я покидаю команду. Мы все обговорили с руководством. К клубу нет никаких претензий, все хорошо, мы со всем разобрались в этом плане.

Могу только пожелать удачи "Карпатам". Надеюсь, что эта ситуация закончится хорошо. Желаю болельщикам побольше терпения и дай Бог, чтобы "Карпаты" остались", – сказал Дубинчак.

Ранее сообщалось, что "Динамо" отдаст Дубинчака в аренду в "Днепр-1".