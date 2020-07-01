  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубинчак: Закончился срок аренды. К Карпатам никаких претензий
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубинчак: Закончился срок аренды. К Карпатам никаких претензий

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник покинул львовскую команду

Дубинчак: Закончился срок аренды. К Карпатам никаких претензий
Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак, который провел сезон в аренде в "Карпатах", в эфире ТК Футбол рассказал о том, почему он покинул львовский клуб.

"У меня закончилось арендное соглашение, поэтому я покидаю команду. Мы все обговорили с руководством. К клубу нет никаких претензий, все хорошо, мы со всем разобрались в этом плане.

Могу только пожелать удачи "Карпатам". Надеюсь, что эта ситуация закончится хорошо. Желаю болельщикам побольше терпения и дай Бог, чтобы "Карпаты" остались", – сказал Дубинчак.

Ранее сообщалось, что "Динамо" отдаст Дубинчака в аренду в "Днепр-1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Карпаты (Львов) Владислав Дубинчак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...