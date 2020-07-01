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Пятов – в топ-7 по сухим матчам за 20 лет. Украинец обошел Ван дер Сара и Вальдеса

Премьер-лига
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За 20 лет Андрей отстоял 269 сухих матчей

Пятов – в топ-7 по сухим матчам за 20 лет. Украинец обошел Ван дер Сара и Вальдеса
Новина українською

Украинский вратарь Андрей Пятов вошел в топ-10 вратарей в списке голкиперов мира по числу матчей без пропущенных голов с 2000 года. Об этом сообщает портал Give Me Sport, составивший соответствующий рейтинг.

За последние 20 лет Пятов провел во всех турнирах 269 "сухих" матчей.

Рейтинг возглавил бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс (439 матчей без пропущенных голов). На втором месте — голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон (420). Лидирующую тройку замкнул экс-футболист лондонских "Челси" и "Арсенала" Петр Чех (391).

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Четвертое место в списке лидеров по числу "сухих" матчей занял экс-вратарь "Ливерпуля" и сборной Испании Пепе Рейна, ныне выступающий за "Астон Виллу" (343). Пятым стал голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер (327), а шестым – кипер ЦСКА и сборной России Игоррь Акинфеев (316).

В десятку рейтинга также вошли расположившиеся с восьмого по десятое места голландец Эдвин ван дер Сар (266), испанец Виктор Вальдес (260) и француз Микаэль Ландро (253).

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В статье: Икер Касильяс Андрей Пятов Виктор Вальдес Джанлуиджи Буффон Мануэль Нойер Пепе Рейна Петр Чех Игорь Акинфеев Эдвин ван дер Сар Шахтер (Донецк) Микаэль Ландро
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