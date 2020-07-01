Николай Павлов: Когда-то выкуривал по три пачки сигарет в день. Своих не хватало, брал и у помощников

Известный украинский специалист, экс-тренер "Ворсклы" и "Мариуполя" Николай Павлов рассказал о своих вредных привычках.

"Когда-то выкуривал по три пачки сигарет в день. В Мариуполе, к примеру, курил еще и сигареты помощников, ведь своих не хватало. То они впоследствии приносили на матч лишнюю пачку – специально для меня. Расквитался с никотином, когда отбывал дисквалификацию.

Алкоголь употребляю только по праздникам, да и то при условии, что подобралась хорошая компания. В моем возрасте друзей не находят, а только теряют. Кроме родственников, у меня нет настоящих друзей.

В матче "Ворсклы" с "Харьковом" я порвал штаны. Сделал резкое движение – а они и треснули по швам. Чтобы спастись от смеха болельщиков, обвязался курткой.

А во время матча в Мариуполе потерял свой ботинок. Так кричал подопечным, чтобы они выбили мяч подальше от ворот, а они почему-то направили его прямо в меня. Тогда я нанес столь сильный удар, что вместе с мячом полетели невесть куда и моя обувь. Что-то не рассчитал, наверное", – сказал Павлов.