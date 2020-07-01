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Саленко: Игрокам Динамо которые не выполняют свои функции на поле, урезал бы зарплату вдвое

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-форвард Динамо высказал свое экспертное мнение

Саленко: Игрокам Динамо которые не выполняют свои функции на поле, урезал бы зарплату вдвое
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Олег Саленко высказал свое мнение о нынешней игре киевской команды.

- Нужно учитывать, что следующая игра у "бело-синих" против "Шахтера". И хотя "горняки" уже завоевали чемпионское звание, дерби их не нужно лишний раз настраивать. А учитывая нынешние результаты "Динамо", можно предположить, что они могут и потерять второе место после 29-го тура...

- Кто виноват и что делать?

- Складывается такое впечатление, что некоторые игроки выходят на поле, чтобы просто побегать. Я не руководитель столичной команды, но будь моя воля, то всем игрокам, которые не выполняют свои функции на поле, урезал бы зарплату вдвое. Нужно встряхнуть команду, а то получается, что футболисты не понимают, в каком клубе они находятся.

Да, в коллективе есть игроки, которые носят рояль, а есть те, кто на нем играет. Так вот в "Динамо" сейчас практически не видно исполнителей, которые носят инструмент. Когда я был игроком этой команды, а затем и во времена Валерия Лобановского такого никто не мог даже предположить. Если мастерства не хватает, нужно отдаваться, а этого по нынешним динамовцам я сказать не могу.

- "Динамо" пока удерживает за собой второе, лигочемпионовское место...

- Думаю, по качеству игры "Заря" выглядит убедительнее, если смотреть картину в общем плане. Повторюсь, если "Динамо" проигрывает "Шахтеру", а "Заря" выиграет свой матч, то луганчане могут и не отдать вторую строчку турнирной таблицы.

Я, как бывший футболист "Динамо", желаю только побед этой команде, но пока я не вижу просвета в качестве игры.

- В межсезонье кадровые изменения неизбежны?

- Думаю да. Хотя, если Алексей Михайличенко останется у руля команды, ему решать, с кем идти дальше. Такое ощущение, что если попал в "Динамо", получаешь хорошую зарплату, то можно и не играть. Нужно менять отношение к работе, иначе в будущем ничего хорошего из этого не выйдет.

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев)
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