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Будковский из-за долга Анжи обратился в профсоюз футболистов и готовит иск в ФИФА
Игрок готовит заявление в ФИФА
Нападающий "Десны" Филипп Будковский обратился в профсоюз футболистов по поводу долга перед ним со стороны бывшего клуба "Анжи" и агентов.
Об этом сообщил глава профсоюза Олег Печерный.
Сумма долга не афишируется.
Также печерный сообщил, что профсоюз футболистов начал готовить документы по этому вопросу для подачи в палату решения споров ФИФА.
Напомним, что за "Анжи" Будковский играл в сезоне 2016/2017.
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Источник:Инстаграм Олега Печерного
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