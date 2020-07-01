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Будковский из-за долга Анжи обратился в профсоюз футболистов и готовит иск в ФИФА

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок готовит заявление в ФИФА

Будковский из-за долга Анжи обратился в профсоюз футболистов и готовит иск в ФИФА
Новина українською

Нападающий "Десны" Филипп Будковский обратился в профсоюз футболистов по поводу долга перед ним со стороны бывшего клуба "Анжи" и агентов.

Об этом сообщил глава профсоюза Олег Печерный.

Сумма долга не афишируется.

Также печерный сообщил, что профсоюз футболистов начал готовить документы по этому вопросу для подачи в палату решения споров ФИФА.

Напомним, что за "Анжи" Будковский играл в сезоне 2016/2017.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Анжи (Махачкала)
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