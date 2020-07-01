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Динамо назвало пятерку претендентов на звание игрока месяца
Выбираем лучшего игрока Динамо в июне
Киевское "Динамо" объявило о старте голосования на звание лучшего игрока команды в июне.
Среди претендентов на почетное звание – Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Карлос де Пена и Виктор Цыганков.
Проголосовать за лучшего игрока месяца болельщики могут в клубном Telegram-канале.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
01.07.2020 в 20:57
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0
0
Инспектор ( )
01.07.2020 в 20:27
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0
Виктор 2209 (Мехико)
01.07.2020 в 20:45
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0
0
Dozenko (NewYork)
01.07.2020 в 19:50
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