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Динамо назвало пятерку претендентов на звание игрока месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Выбираем лучшего игрока Динамо в июне

Динамо назвало пятерку претендентов на звание игрока месяца
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о старте голосования на звание лучшего игрока команды в июне.

Среди претендентов на почетное звание – Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Карлос де Пена и Виктор Цыганков.

Проголосовать за лучшего игрока месяца болельщики могут в клубном Telegram-канале.

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В статье: Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Виктор Цыганков Миккель Дуэлунн Карлос де Пена
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(1 голосов)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
01.07.2020 в 20:57
Юрий Бойко, епт. Человек, который сделал месяц для Динамо.
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0
0
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Инспектор ( )
01.07.2020 в 20:27
Милевский
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
01.07.2020 в 20:45
Приз наверное вискарик?)Тогда точно в Минск)А если серйозно,то какой игрок месяца с такими результатами?)Суркис разве что или агроном стадиона или повар на базе)
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0
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Dozenko (NewYork)
01.07.2020 в 19:50
Буяльский
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0
0


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