"Поздравляю игроков, обнимаю Луиша": Фонсека поздравил Шахтер с чемпионством

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас работает с "Ромой", поздравил "горняков" с очередным, 13-м по счету чемпионством.

"Искренне поздравляю всех с завоеванием титула. 13-е чемпионство "Шахтера" в истории и 4-е подряд – это отличный результат.

Поздравляю президента Рината Ахметова. Его огромная любовь к клубу и высокие амбиции позволяют "Шахтеру" продолжать побеждать. Поздравляю администрацию, в частности Сергея Палкина, работников и персонал клуба. Мы нечасто их вспоминаем, но они – важная составляющая побед.

Также поздравляю тренерский штаб, он отлично поработал, обнимаю Луиша. Я очень горжусь их работой.

И, конечно, поздравляю, прекрасных игроков "Шахтера", которые продолжают удерживать сверхвысокий уровень и дарить "Шахтеру" победы.

Ребята, вы молодцы, наслаждайтесь победой, горжусь вами и крепко всех обнимаю", – сказал Фонсека.