Глава Львовской ОГА призвал бизнес помочь Карпатам

Глава львовской областной госадминистрации Максим Козицкий выступил с обращением по поводу ситуации с финансовым кризисом "Карпат".

"Многие из нас помнят славные времена "Карпат": бронза чемпионата Украины, финалы Кубка. Это единственный клуб, который выигрывал Кубок СССР, выступая не в высшей лиге.

Вместе с достижениями команда переживала и непростые времена. Но клуб был всегда, он должен выстоять и остаться. Клуб "Карпаты" и город Львов – неразделимые вещи.

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"Карпаты" сейчас переживают не лучшие времена, из-за нехватки финансирования они не могут доиграть последние матчи этого сезона. Я как глава львовской облгосадминистрации обращаюсь ко всему ответственному бизнесу помочь финансово команде сердца.

Также обращаюсь к игрокам "Карпат", чтобы те не опозорили в будущих матчах бело-зеленые цвета. Бейтесь до конца и докажите, что вы действительно львы клуба, эмблему которого носите на своей форме", – сказал Козицкий.