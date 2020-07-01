Бабич: Верим и надеемся, что Карпаты приедут на матч 4 июля

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о несостоявшемся матче с "Карпатами" и поделился дальнейшими планами команды.

— Сегодня должен был состоятся матч с "Карпатами", но львовяне на игру не приехали. Как команда заполнит возникшую в расписании паузу?

— На самом деле мы очень расстроены тем, что никак не получается сыграть с "Карпатами". Сперва игроки соперника заболели, теперь вот финансовые проблемы… Естественно, нам пришлось перестраивать тренировочный процесс. Ждем информацию по матчу с теми же "Карпатами" 4-го июля. Верим и надеемся, что львовяне к нам все-таки приедут. Мы готовимся к этому матчу. Если же и этот поединок не состоится, то мы проведем двухстороннюю игру. Пригласим судей и постараемся сделать матч, приближенный к официальному.

— В недавнем матче против "Днепра-1" Вы провели ротацию, сделав сразу 7 замен по сравнению с игрой против "Ворсклы". В будущем Вы также планируете проводить такую масштабную ротацию?

— Если бы сегодня был матч, то, да, мы бы также провели ротацию. И, возможно, даже большую, чем в матче с "Днепром-1". Соответственно и во втором матче против "Карпат" была бы ротация. Но так как матч 1-го июля не состоялся, то у нас есть недельный цикл, в ходе которого ребята смогут восстановиться. И уже ближе к 4-му числу будем думать над составом. То что, мы можем проводить ротацию и у нас есть футболисты, которые могут усилить игру – радует.