Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер атак Зари: Турнирная таблица уплотнилась, впереди важные матчи
Готов дотянуть счет забитых до обещанных 14?
Богдан Леднев, атакующий хавбек луганской "Зари", во время общения с телеканалом Футбол, ответил на вопрос о своих впечатлениях от чемпионата Украины в УПЛ, который затянулся из-за карантина.
Конечно, непривычно. Потому что в такое время обычно отдыхаешь. Но на то мы и профессионалы, чтобы работать в таких условиях.
Впереди важные матчи, турнирная таблица уплотнилась. Но мы будем выполнять требования тренеров, бороться за места в еврокубках.
С одной стороны приятно, что такая плотность в турнирной таблице, но прежде всего будет приятно выйти победителями в этой ситуации.