Лидер атак Зари: Турнирная таблица уплотнилась, впереди важные матчи

Богдан Леднев, атакующий хавбек луганской "Зари", во время общения с телеканалом Футбол, ответил на вопрос о своих впечатлениях от чемпионата Украины в УПЛ, который затянулся из-за карантина.

Конечно, непривычно. Потому что в такое время обычно отдыхаешь. Но на то мы и профессионалы, чтобы работать в таких условиях.

Впереди важные матчи, турнирная таблица уплотнилась. Но мы будем выполнять требования тренеров, бороться за места в еврокубках.

С одной стороны приятно, что такая плотность в турнирной таблице, но прежде всего будет приятно выйти победителями в этой ситуации.