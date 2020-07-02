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Лидер атак Зари: Турнирная таблица уплотнилась, впереди важные матчи

Премьер-лига
(2 голосов)

Готов дотянуть счет забитых до обещанных 14?

Лидер атак Зари: Турнирная таблица уплотнилась, впереди важные матчи
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Богдан Леднев, атакующий хавбек луганской "Зари", во время общения с телеканалом Футбол, ответил на вопрос о своих впечатлениях от чемпионата Украины в УПЛ, который затянулся из-за карантина.

Конечно, непривычно. Потому что в такое время обычно отдыхаешь. Но на то мы и профессионалы, чтобы работать в таких условиях.

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Впереди важные матчи, турнирная таблица уплотнилась. Но мы будем выполнять требования тренеров, бороться за места в еврокубках.

С одной стороны приятно, что такая плотность в турнирной таблице, но прежде всего будет приятно выйти победителями в этой ситуации.

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В статье: Заря (Луганск) Богдан Леднев турнирная таблица
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Источник:
Футбол News

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