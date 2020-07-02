  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коучу Мариуполя хватает пальцев одной руки, чтобы сосчитать опытных игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коучу Мариуполя хватает пальцев одной руки, чтобы сосчитать опытных игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

В своей команде

Коучу Мариуполя хватает пальцев одной руки, чтобы сосчитать опытных игроков
Новина українською

Главному тренеру Александру Бабичу заметили, что в последних матчах в составе "Мариуполя" все громче о себе заявляют молодые игроки Топалов, Кащук, Корниенко, Чех.

Читайте такжеБабич: Верим и надеемся, что Карпаты приедут на матч 4 июля

У нас достаточно молодая команда. Пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать опытных футболистов.

Радует, что молодежь растет и их прогресс видно. Это, безусловно, положительный момент. Молодым игрокам нужно доверять, но их нужно подпускать постепенно - нужен баланс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Маріуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...