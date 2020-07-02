Коучу Мариуполя хватает пальцев одной руки, чтобы сосчитать опытных игроков

Главному тренеру Александру Бабичу заметили, что в последних матчах в составе "Мариуполя" все громче о себе заявляют молодые игроки Топалов, Кащук, Корниенко, Чех.

У нас достаточно молодая команда. Пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать опытных футболистов. Радует, что молодежь растет и их прогресс видно. Это, безусловно, положительный момент. Молодым игрокам нужно доверять, но их нужно подпускать постепенно - нужен баланс.