Премьер-лига
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Коучу Мариуполя хватает пальцев одной руки, чтобы сосчитать опытных игроков
В своей команде
Главному тренеру Александру Бабичу заметили, что в последних матчах в составе "Мариуполя" все громче о себе заявляют молодые игроки Топалов, Кащук, Корниенко, Чех.
У нас достаточно молодая команда. Пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать опытных футболистов.
Радует, что молодежь растет и их прогресс видно. Это, безусловно, положительный момент. Молодым игрокам нужно доверять, но их нужно подпускать постепенно - нужен баланс.
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Источник:Маріуполь
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