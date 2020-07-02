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Александр Рыкун ответил на вопрос, чем занимается сегодня
Потенциально хороший эксперт - без работы
Легендарный украинский атакующий полузащитник 1996-2010 годов Александр Рыкун, который выступал в национальной сборной, "Днепре", "Ильичевце" и "Металлисте", рассказал каналу Бомбардир, чем занимается сегодня.
Сейчас такое положение в стране ...Сыном занимаюсь, я ему помогаю.
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Есть ли финансовые запасы с времен карьеры? Секреты не будем раскрывать...
Футболки остались - может кому-то пригодятся. С "Металлиста", с "Днепра" несколько футболок.
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Источник:Бомбардир
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