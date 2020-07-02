Александр Рыкун ответил на вопрос, чем занимается сегодня

Легендарный украинский атакующий полузащитник 1996-2010 годов Александр Рыкун, который выступал в национальной сборной, "Днепре", "Ильичевце" и "Металлисте", рассказал каналу Бомбардир, чем занимается сегодня.

Сейчас такое положение в стране ...Сыном занимаюсь, я ему помогаю.