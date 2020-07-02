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Александр Рыкун ответил на вопрос, чем занимается сегодня

Премьер-лига
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Александр Рыкун ответил на вопрос, чем занимается сегодня
Новина українською

Легендарный украинский атакующий полузащитник 1996-2010 годов Александр Рыкун, который выступал в национальной сборной, "Днепре", "Ильичевце" и "Металлисте", рассказал каналу Бомбардир, чем занимается сегодня.

Сейчас такое положение в стране ...Сыном занимаюсь, я ему помогаю.

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Есть ли финансовые запасы с времен карьеры? Секреты не будем раскрывать...

Футболки остались - может кому-то пригодятся. С "Металлиста", с "Днепра" несколько футболок.

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В статье: Украина Металлист Александр Рыкун Днепр Александр Рыкун ответил на вопрос чем занимается сегодня
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Источник:
Бомбардир

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