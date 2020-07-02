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Там такая скорость! Рыкун сравнил Супрягу с молодым Олегом Венглинским

Премьер-лига
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Ради него готов сам выйти на поле

Там такая скорость! Рыкун сравнил Супрягу с молодым Олегом Венглинским
Новина українською

Экс-футболист Александр Рыкун рассказал о молодых украинских игроках, которых он считает перспективными.

В частности выделил Владислава Супрягу, который довольно успешно выступает за "Днепр-1".

Супряга у меня бы раза 2-3 один на один только в первом тайме выходил. У него такая скорость! Он 20 метров запаса дает!

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Мне кажется, что он даже быстрее молодого Венглинского. Думаю, потенциал у него серьезный.

Только смотрю, что выпускают не так часто. Пожалуй знают, что его в будущем киевское "Динамо" назад заберет.

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В статье: Александр Рыкун
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Источник:
Бомбардир

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