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Там такая скорость! Рыкун сравнил Супрягу с молодым Олегом Венглинским
Ради него готов сам выйти на поле
Экс-футболист Александр Рыкун рассказал о молодых украинских игроках, которых он считает перспективными.
В частности выделил Владислава Супрягу, который довольно успешно выступает за "Днепр-1".
Супряга у меня бы раза 2-3 один на один только в первом тайме выходил. У него такая скорость! Он 20 метров запаса дает!
Мне кажется, что он даже быстрее молодого Венглинского. Думаю, потенциал у него серьезный.
Только смотрю, что выпускают не так часто. Пожалуй знают, что его в будущем киевское "Динамо" назад заберет.
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Источник:Бомбардир
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