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Алан Патрик, Коваленко и Хочолава. Каштру заявил о пополнении лазарета
Восстановятся до "Вольфсбурга"?
Коуч "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о кадровых проблемах в команде.
Да, все ребята, которые работают, получают возможность играть. Знаю, что все наши футболисты отдаются работе и хотят играть. Есть только одна приятная для меня проблема - делать выбор. Конечно, до конца чемпионата они еще получат свое время.
К сожалению, у нас есть травматические проблемы, и это не мышечные повреждения: Алан Патрик, Коваленко и Хочолава.
Также всем известно, что отсутствуют Малышев, Исмаили и Бондарь. Эти моменты добавили немного негатива. Играть они пока не смогут. Повторюсь, ни у одного из них не мышечная травма.
Впрочем наша команда достаточно опытная, чтобы пережить трудности, которые встают перед нами. Мы были грандом в течение всего сезона и будем ним до последней игры. Я рассчитываю на всех.
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