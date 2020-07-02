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Алан Патрик, Коваленко и Хочолава. Каштру заявил о пополнении лазарета

Премьер-лига
(1 голосов)

Восстановятся до "Вольфсбурга"?

Алан Патрик, Коваленко и Хочолава. Каштру заявил о пополнении лазарета
Новина українською

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о кадровых проблемах в команде.

Да, все ребята, которые работают, получают возможность играть. Знаю, что все наши футболисты отдаются работе и хотят играть. Есть только одна приятная для меня проблема - делать выбор. Конечно, до конца чемпионата они еще получат свое время.

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К сожалению, у нас есть травматические проблемы, и это не мышечные повреждения: Алан Патрик, Коваленко и Хочолава.

Также всем известно, что отсутствуют Малышев, Исмаили и Бондарь. Эти моменты добавили немного негатива. Играть они пока не смогут. Повторюсь, ни у одного из них не мышечная травма.

Впрочем наша команда достаточно опытная, чтобы пережить трудности, которые встают перед нами. Мы были грандом в течение всего сезона и будем ним до последней игры. Я рассчитываю на всех.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко травма Давид Хочолава Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
02.07.2020 в 15:24
Травмы вне игрового времени?
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simargl (Чернигов)
02.07.2020 в 16:03
Суставы, кости , мениски, прочие голеностопы и пальцы... защемления нервов, переломы ...
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