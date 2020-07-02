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Ворскла продлила контракт с Кане

Премьер-лига
(1 голосов)

Долгосрочное соглашение на 4 года

Ворскла продлила контракт с Кане
Новина українською

Полтавская "Ворскла" подписала новый долгосрочный контракт с 20-летним малийским хавбеком Ибрахимом Кане.

Новое соглашение сторон рассчитано на 4 года.

Напомним, что Кане в этом сезоне провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
02.07.2020 в 21:38
був 1м з найкращим в матчі з Маріполем
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Siren05 (Мариуполь)
02.07.2020 в 21:04
Хорошая новость. Кане, наверное, сейчас сильнейший из молодых легионеров играющих в ЧУ. Если так будет прогрессировать за ним начнётся настоящая "охота" из топ клубов...
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