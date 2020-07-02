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Ворскла продлила контракт с Кане
Долгосрочное соглашение на 4 года
Полтавская "Ворскла" подписала новый долгосрочный контракт с 20-летним малийским хавбеком Ибрахимом Кане.
Новое соглашение сторон рассчитано на 4 года.
Напомним, что Кане в этом сезоне провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:ФК Ворскла
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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
02.07.2020 в 21:38
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Siren05 (Мариуполь)
02.07.2020 в 21:04
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