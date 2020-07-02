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Каштру: Шахтер не должен переживать за борьбу за второе-третье место

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник горняков рассказал о подготовке к матчу с Динамо

Каштру: Шахтер не должен переживать за борьбу за второе-третье место
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о принципиальности встречи с "Динамо" и целях команды на остаток сезона.

– После завоевания титула вы рассматриваете предстоящий матч с "Динамо" как принципиальное противостояние или больше как тренировочную игру?

– Конечно, этот матч важен для нас. Нет ни одного классико в мире, которое не имело бы значения для участвующих в нем команд. Когда подходим к игре, мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы уважаем соперника и знаем, что нужно показать свою наилучшую игру, чтобы обойти "Динамо". Эта команда сейчас борется за второе место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Знаем, какие сложности нам предстоят. Перед нами будет очень мотивированный, настроенный оппонент. Стараемся подготовиться к поединку наилучшим образом, знаем, какова ответственность, и готовимся к ней.

– В этом сезоне вы уже трижды обыгрывали "Динамо" в чемпионате. Какая из побед запомнилась лучше всего?

– Победа в домашнем матче, когда Кривцов забил после углового, а мы увеличили наш отрыв. Если говорить о психологии, тот матч был для нас важен. А на "Динамо", наоборот, это подействовало не лучшим образом. В тот момент мы смогли добиться такого преимущества, когда догнать нас уже было сложно.

– Вы уже сказали, что борьбу за серебряные медали ведут три команды – "Динамо", "Заря" и "Десна". "Шахтер" поочередно играет с каждым из претендентов и может повлиять на это противостояние. Как считаете, у кого больше шансов финишировать на втором месте?

– У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Как команда мы можем быть в игре успешны либо неуспешны. И говорить, что второе место может быть связано с действиями "Шахтера", было бы некорректно. Все те позиции в турнирной таблице зависят от того, как клубы выступают в чемпионате. Мы выполняем свои задачи и функции, хотим побеждать во всех предстоящих матчах. Когда у нас не получается, когда соперник оказывается лучше нас, более компетентным в определенный день, он выигрывает, мы это принимаем и поздравляем его. В футболе это работает только так, и другого я не знаю. Я знаю свою ответственность в зависимости от того, что происходит с нами. А остальные пусть думают о себе. Говорить о том, что распределение мест зависит от "Шахтера", потому что он еще будет играть? Нет, ни в коем случае. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. "Динамо", "Заря", "Десна" и та же "Александрия"… Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы – на первом.

– У вас сейчас есть возможность проводить эксперименты с составом, по позициям, с тактикой. Готовите ли вы какие-то сюрпризы на оставшиеся матчи сезона? Будет ли больше времени у молодых футболистов, у резервистов?

– Возможности не даются – они зарабатываются. Именно работа показывает, нужно давать возможность игроку или нет. Я думаю, что в жизни нет ничего хуже, чем дарить что-то людям, которые этого не заслуживают. Зато очень приятно, соответственно, дарить человеку, который заслуживает. И это правило также касается нашей ежедневной работы. Ребята знают, что стартовый состав нашей команды строят они – не тренер. Потому что именно они зарабатывают свое место в основе. Есть ряд факторов, которые это решают, четыре очень важных составляющих: психологическая, техническая, физическая и тактическая. Баланс между всем перечисленным либо приводит футболиста к игре, либо нет. Поэтому стартовый состав "Шахтера" будет именно заслугой этих ребят. Я никогда не стану ничего давать тем, кто не заслуживает. Мне жизнь никогда ничего не давала, если я этого не заслуживал. Стараюсь делать так же и с другими.

– Жуниор Мораес лидирует в списке бомбардиров. Дадите ли вы ему шанс забить еще больше?

– Я не рассматриваю какие-либо индивидуальные рекорды, а думаю только о коллективе. Личные цели никогда не ставлю выше команды. Вы знаете, что в футболе все происходит абсолютно природно. Если все показывают себя хорошо, то абсолютно нормально, когда действующие ближе к чужим воротам игроки забивают голы. Однако им всегда нужна команда: без нее никто и ничего не может добиться.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
02.07.2020 в 20:19
Пусть в этой борьбе победит сильнейший. Кто потеряет меньше очков, тот и царь.
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ПетроФ (Луцьк)
02.07.2020 в 20:02
як це не звучить дико, але для кротів вигіднііше щоб ДК зайняло 2 місце. Це єдиний клуб який може ринести хоч якісь бали в загальний рейтинг. А чим більше очок то тим більше вірогідність того що ШД при наступному чемпіонстві попаде напряму в групу ЛЧ.
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Инспектор ( )
02.07.2020 в 20:06
Несколько спорно звучит
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ПетроФ (Луцьк)
02.07.2020 в 20:11
, програє "Динамо" фінал в КУ, займе 4 місце а потім програє іллічам за місце в ЛЄ. От цікаво, всякі зорькі з деснами зможуть разом набрати хоча би стільки очок як ДК в цьому євросезоні. Впевнений що ні.
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simargl (Чернигов)
02.07.2020 в 20:13
Если ДК так звонко проиграет, то ему нечего делать в Еврокубках... мёртвое ДК не даст много очков в рейтинг. По игре займут второе - молодцы, а если не смогут... кто ж им доктор ??? И кстати пенсионер... тупо писать названия клубов с маленькой буквы.
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