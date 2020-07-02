Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перед матчем с Александрией у Зари четверо травмированных, из которых два вратаря
Луганчане готовятся к матчу с горожанами
"Заря" продолжает подготовку к матчу 29-го тура УПЛ с "Александрией".
Как и раньше восстанавливаются после травм Максим Казаков, Заури Махарадзе, Сергей Майборода и Никита Шевченко, которые в грядущем поединке не сыграют
Остальные игроки в строю и готовятся к игре.
Напомним, что игра "Заря" - "Александрия" состоится в воскресенье 5 июля и начнётся в 19:30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Заря
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...