Перед матчем с Александрией у Зари четверо травмированных, из которых два вратаря

"Заря" продолжает подготовку к матчу 29-го тура УПЛ с "Александрией".

Как и раньше восстанавливаются после травм Максим Казаков, Заури Махарадзе, Сергей Майборода и Никита Шевченко, которые в грядущем поединке не сыграют

Остальные игроки в строю и готовятся к игре.

Напомним, что игра "Заря" - "Александрия" состоится в воскресенье 5 июля и начнётся в 19:30.