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Перед матчем с Александрией у Зари четверо травмированных, из которых два вратаря

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчане готовятся к матчу с горожанами

Перед матчем с Александрией у Зари четверо травмированных, из которых два вратаря
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"Заря" продолжает подготовку к матчу 29-го тура УПЛ с "Александрией".

Как и раньше восстанавливаются после травм Максим Казаков, Заури Махарадзе, Сергей Майборода и Никита Шевченко, которые в грядущем поединке не сыграют

Остальные игроки в строю и готовятся к игре.

Напомним, что игра "Заря" - "Александрия" состоится в воскресенье 5 июля и начнётся в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко ФК Александрия Заури Махарадзе Максим Казаков Сергей Майборода
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Источник:
ФК Заря

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