Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТаТоТаке: Карпаты обиделись на Рух и заплатили за него давний штраф в ПФЛ
Троллинг 80 lvl
Львовские "Карпаты" перечислили в ПФЛ 255 тысяч грн – штраф, который уже полгода не платил "Рух" за неиспользование официальных мячей Лиги Select.
"Похоже, "Карпаты" таким образом ответили на вчерашнее заявление Григория Козловского, который предложил "Карпатам" оплатить расходы на их матчи.
Проблема "Карпат" не в затратах на матчи, а в 5 млн долларов долгов и доле Коломойского.
Клубу просто нет смысла тратить средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону.
Поэтому все заявления о помощи "Карпатам" - это скорее пиар отдельных людей, а не реальная попытка спасти львовский клуб.
Очевидно, "Карпаты" обиделись, что их используют для пиара, и решили показать, что тоже умеют это делать", - сообщает ТаТоТаке.
Недавно стало известно, что "Карпаты" не собираются ехать и на второй матч УПЛ с "Мариуполем", после чего клубу грозит снятие с чемпионата.
Новости по теме
- 18:30 Украинские Карпаты не поедут и на второй матч с Мариуполем. Клубу грозит снятие с чемпионата
- 17:01 Украинские "Крах Карпат был прогнозируем еще в 2011-м". Маркевич, Лужный и другие о судьбе львовского клуба
- 19:20 Украинские Президент Руха Козловский готов покрыть все расходы Карпат на выездные матчи этого сезона