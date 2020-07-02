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ТаТоТаке: Карпаты обиделись на Рух и заплатили за него давний штраф в ПФЛ

Премьер-лига
(4 голосов)

Троллинг 80 lvl

ТаТоТаке: Карпаты обиделись на Рух и заплатили за него давний штраф в ПФЛ
Новина українською

Львовские "Карпаты" перечислили в ПФЛ 255 тысяч грн – штраф, который уже полгода не платил "Рух" за неиспользование официальных мячей Лиги Select.

"Похоже, "Карпаты" таким образом ответили на вчерашнее заявление Григория Козловского, который предложил "Карпатам" оплатить расходы на их матчи.

Проблема "Карпат" не в затратах на матчи, а в 5 млн долларов долгов и доле Коломойского.

Клубу просто нет смысла тратить средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону.

Поэтому все заявления о помощи "Карпатам" - это скорее пиар отдельных людей, а не реальная попытка спасти львовский клуб.

Очевидно, "Карпаты" обиделись, что их используют для пиара, и решили показать, что тоже умеют это делать", - сообщает ТаТоТаке.

Недавно стало известно, что "Карпаты" не собираются ехать и на второй матч УПЛ с "Мариуполем", после чего клубу грозит снятие с чемпионата.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
02.07.2020 в 20:01
Дешёвый понт очередной от Смайла. Разборки, жертвой которых стали Карпаты. Цель - отжать долю у Бени!!! Отжать )))!!! У Бени ...!!!! Там где приложил руку Коломойский везде беда и разруха ... Кривбасс, Днепр, баскетбол, Волынь... государство Украина, а теперь Карпаты вклинились ...
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oleksa_lv (Львів)
02.07.2020 в 19:52
Просто вже паранойя почалася у смайла.....Зачиняй клуб-вистачить посміховиськом Карпати виставляти....
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