ТаТоТаке: Карпаты обиделись на Рух и заплатили за него давний штраф в ПФЛ

Львовские "Карпаты" перечислили в ПФЛ 255 тысяч грн – штраф, который уже полгода не платил "Рух" за неиспользование официальных мячей Лиги Select.

"Похоже, "Карпаты" таким образом ответили на вчерашнее заявление Григория Козловского, который предложил "Карпатам" оплатить расходы на их матчи.

Проблема "Карпат" не в затратах на матчи, а в 5 млн долларов долгов и доле Коломойского.

Клубу просто нет смысла тратить средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону.

Поэтому все заявления о помощи "Карпатам" - это скорее пиар отдельных людей, а не реальная попытка спасти львовский клуб.

Очевидно, "Карпаты" обиделись, что их используют для пиара, и решили показать, что тоже умеют это делать", - сообщает ТаТоТаке.