Алиев: Матчи Динамо и Шахтера всегда заканчивались драками или удалениями

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев поделился ожиданиями от матча 29 тура УПЛ, в котором киевляне примут "Шахтер".

— Для начала нужно понимать, в каком составе будет играть донецкая команда. Если выйдет молодежь - "Динамо" с ними будет играть еще тяжелее. Думаю, что основной состав будет разбавлен молодежью. А так - сейчас в УПЛ ни одна команда и близко не стоит рядом с "Шахтером".

Надеюсь, что "Динамо" выиграет, но по последним играм киевляне не показывают футбол вообще. Такая игра мне не импонирует, не нравится.

— Болельщики ругают руководство, тренера, игроков. В чем основная причина неудач?

— В первую очередь, на футбольное поле выходят игроки и здесь нужно ругать только их. Я не знаю, какой сейчас тренировочный процес, не знаю, как команда готовится, но раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла.

— Кого ожидаете увидеть на острие атаки?

— Русина. Он парень молодой, пускай играет, "обкатывается". На него возлагаются большие надежды: пускай забивает и растет.

— Судьи могут испортить этот матч? Последние туры не обходились без скандалов.

— Всегда матчи "Динамо" - "Шахтер" заканчивались или драками, или удалениями. Такое было и при мне, и потом. Это топ-матч чемпионата Украины. Надеюсь, что в центре внимания будет сама игра, обе команды покажут хороший футбол и выиграет сильнейший.

— В финале Кубка Украины соперник будет попроще...

— "Ворскла" уже побеждала "Шахтер" в 2009 году в Днепропетровске в финальном матче Кубка Украины. То, что она сейчас во второй шестерке УПЛ - ничего не значит. Это финал Кубка и все может быть. "Ворскла" может и победить.