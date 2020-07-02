Рыкун: В Динамо футбол такой - нужно бежать, фланги. Мне по стилю больше подходил Шахтер

Экс-хавбек "Днепра" и "Металлиста" Александр Рыкун рассказал о своих шансах в свое время поиграть в "Шахтере" или "Динамо".

"К кому я был ближе — к "Динамо" или к "Шахтеру"? К "Шахтеру". Прокопенко. Они были первыми и больше подходили по стилю. В Киев я бы вряд ли переехал. В "Динамо" футбол такой: нужно бежать, фланги… А мне больше по душе "Шахтер", мелкий пас.

Почему не пошел в "Шахтер"? Не буду называть фамилии, но там один подсказал Луческу… Про режим, про все это. Это помешало. У нас были договоренности с руководством "Шахтера", но Луческу подсказали. Что было, то было.

Матузалем приходил на тренировки "Шахтера" пьяным, а Луческу терпел? Я о таком не слышал.

С "Динамо", даже если бы до конца дошло, я бы еще сомневался. Не горели глаза переходить в "Динамо", — сказал Рыкун.