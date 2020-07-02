Леднев: Видел на игре Десны с Динамо несколько автовышек с болельщиками, но это уже плагиат

Атакующий хавбек "Зари" Богдан Леднев оценил нынешнее положение команды в турнирной таблице и рассказал о подготовке к матчу с "Александрией".

- Насколько неожиданной оказалась победа "Десны", и, соответственно, обострившаяся борьба за 2-4 места?

- Сложилась такая ситуация, при которой возникла жесткая конкуренция за места в Еврокубках. Но, хорошо, что есть такая плотность и приятно будет из такой ситуации выйти победителем.

- Насколько улучшилось настроение коллектива после ничьей с "Шахтёром" на выезде?

- Когда есть результат, то настроение хорошее появляется автоматически и мотивация к новым победам появляется ещё больше.

- "Александрия" для "Зари" в последнее время, откровенно говоря, соперник неудобный. Пора прерывать эту традицию.

- Согласен однозначно. Мы будем работать по своему плану на игру и будем его придерживаться. Всем хочется выиграть у "Александрии" и для нашего положения в турнирной таблице это будет очень хорошо.

- Ожидаешь ли болельщиков, которые поддержат команду хотя бы возле ограды стадиона?

- По болельщикам очень соскучились. Ждём, когда они вернутся на стадионы. Даже сейчас, когда они поддерживают нас у ограды стадиона, за это им огромное спасибо. И не стоит забывать тех, кто смотрит нас по телевизору. Мы рады поддержке болельщиков.

- У ребят, которые поддержали команду в Чернигове с помощью автовышки, была такая же идея приехать и осуществить это в Запорожье.

- Да, они, так сказать, ввели новую традицию. После этого в игре "Десны" с "Динамо" я видел несколько автовышек, но это уже плагиат (улыбается).