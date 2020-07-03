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Фернандиньо на русском языке поздравил Шахтер с чемпионством

Премьер-лига
(1 голосов)

Ферна еще кое что помнит

Фернандиньо на русском языке поздравил Шахтер с чемпионством
Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Фкрнандиньо, который сейчас играет в "Манчестер Сити", поздравил "горняков" с очередным, 13-м по счету чемпионством. Причем сделал это на русском языке

"Дорогие друзья, с еще одной победой в чемпионате Украины. Поздравляю вас всех", – сказал Фернандиньо.

Напомним, что Фернандиньо перешел из "Шахтера" в "Манчестер Сити" в 2013 году.

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В статье: Фернандиньо Шахтер (Донецк) Манчестер Сити
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