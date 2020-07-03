Фернандиньо на русском языке поздравил Шахтер с чемпионством

Экс-хавбек "Шахтера" Фкрнандиньо, который сейчас играет в "Манчестер Сити", поздравил "горняков" с очередным, 13-м по счету чемпионством. Причем сделал это на русском языке

"Дорогие друзья, с еще одной победой в чемпионате Украины. Поздравляю вас всех", – сказал Фернандиньо.

Напомним, что Фернандиньо перешел из "Шахтера" в "Манчестер Сити" в 2013 году.