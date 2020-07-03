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Фернандиньо на русском языке поздравил Шахтер с чемпионством
Ферна еще кое что помнит
Экс-хавбек "Шахтера" Фкрнандиньо, который сейчас играет в "Манчестер Сити", поздравил "горняков" с очередным, 13-м по счету чемпионством. Причем сделал это на русском языке
"Дорогие друзья, с еще одной победой в чемпионате Украины. Поздравляю вас всех", – сказал Фернандиньо.
Напомним, что Фернандиньо перешел из "Шахтера" в "Манчестер Сити" в 2013 году.
⚒ Поздравления от легенды «Шахтера» ???? Теплые слова @fernandinho. #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/C2N5ZZCaPN— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 2, 2020
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