Сборы клубов УПЛ, на которых определят новую дату выборов президента Лиги, состоятся в августе

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что собрание клубов лиги должно состояться в августе по окончанию сезона.

На нем будут подбиты итоги сезона и, вероятно, определена новая дата выборов президента.

По словам Дикого, кандидаты, которые изъявят желание побороться за этот пост, должны будут снова пройти процесс регистрации.

Напомним, что ранее кандидатами на должность президента УПЛ были председатель ассоциации футбола Львовской области Александр Шевченко, эксперт каналов "Футбол" Михаил Метревели и футбольный агент, а нынче президент "Карпат" Олег Смалийчук.