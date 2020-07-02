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Денисов: История о том, что Ахметов разбил машины игроков Шахтера - это красивая легенда

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорят, что вымысел

Денисов: История о том, что Ахметов разбил машины игроков Шахтера - это красивая легенда
Новина українською

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о президенте "Шахтера" Ринате Ахметове.

"Ринат Ахметов – человек классически правильных взглядов. Очень корректный, спокойный. Безусловно, он очень успешный. Но за всем этим стоит огромное трудолюбие.

История о том, что Ринат Ахметов после неудачного матча "Шахтера" разбил машины игроков команды? Это легенда. Очень красивая история, которая могла бы украсить любой фильм Тарантино. Но это просто вымысел", – сказал Денисов.

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В статье: Ринат Ахметов Александр Денисов Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
Люкс ФМ

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Комментарии (1)
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hromik1973 (тернополь)
02.07.2020 в 22:25
Да шо тут машини, він міг би і стадіон в зірвати!!!!
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