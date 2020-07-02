Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денисов: История о том, что Ахметов разбил машины игроков Шахтера - это красивая легенда
Говорят, что вымысел
Директор каналов "Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о президенте "Шахтера" Ринате Ахметове.
"Ринат Ахметов – человек классически правильных взглядов. Очень корректный, спокойный. Безусловно, он очень успешный. Но за всем этим стоит огромное трудолюбие.
История о том, что Ринат Ахметов после неудачного матча "Шахтера" разбил машины игроков команды? Это легенда. Очень красивая история, которая могла бы украсить любой фильм Тарантино. Но это просто вымысел", – сказал Денисов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Люкс ФМ
Новости по теме
- 19:39 Украинские Каштру: Шахтер не должен переживать за борьбу за второе-третье место
- 22:52 Украинские "Поздравляю игроков, обнимаю Луиша": Фонсека поздравил Шахтер с чемпионством
- 18:14 Украинские Кривцов: Говорят, что на выходных конкуренция за лежаки в Одессе была жестче, чем за золото в Первой лиге
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hromik1973 (тернополь)
02.07.2020 в 22:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...