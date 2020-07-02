Денисов: История о том, что Ахметов разбил машины игроков Шахтера - это красивая легенда

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о президенте "Шахтера" Ринате Ахметове.

"Ринат Ахметов – человек классически правильных взглядов. Очень корректный, спокойный. Безусловно, он очень успешный. Но за всем этим стоит огромное трудолюбие.

История о том, что Ринат Ахметов после неудачного матча "Шахтера" разбил машины игроков команды? Это легенда. Очень красивая история, которая могла бы украсить любой фильм Тарантино. Но это просто вымысел", – сказал Денисов.