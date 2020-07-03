Кадири: Возможно, для Шахтера субботний матч с Динамо уже будет не так важен

Универсал "Динамо" Мохаммед Кадири рассказал, как команда готовится к дерби с "Шахтером", которое состоится в ближайшую субботу.

- Мы усердно тренируемся, все очень серьезно настроены на предстоящие матчи. Каждый сейчас выкладывается на тренировках по максимуму, поскольку предыдущий матч мы провели неудачно. Теперь мы работаем над исправлением допущенных ошибок, чтобы не допускать их в предстоящих важных матчах – с "Шахтером" в чемпионате и в финале Кубка Украины.

- В чем заключались ошибки в игре в Чернигове?

- Не хотелось бы их обсуждать. В принципе, все видели, что происходило на поле в матче с "Десной" и сейчас все игроки понимают, в чем заключались наши ошибки. Мы поработали над устранением этих недочетов и, уверен, следующий матч мы проведем на хорошем уровне.

- Ты комфортно себя чувствуешь на позиции центрального защитника?

- Да я уже не первый раз играл на этой позиции, и не второй. Я играл на этой позиции во всех предыдущих клубах, поэтому имею хороший опыт. Не ощущаю никакого дискомфорта, играя в центре защиты.

- Сейчас у "Динамо" каждую игру меняется состав в защитной линии в связи с травмами и дисквалификациями. Быстро ли привыкаешь к новым связкам на поле?

- Конечно, иногда непросто сразу приспособиться, когда состав все время меняется. Это касается не только защиты, но даже и средней линии. Но у нас нет другого выбора. Сейчас в команде есть и травмированные, и дисквалифицированные. Сейчас каждый должен показать на поле свой максимум, потому что нам очень нужна победа в ближайшем матче, равно как и в матче за Кубок Украины.

- Что скажешь о форме "Шахтера", с которым вам предстоит встретиться уже в субботу?

- Если честно, я не сильно слежу за игрой "Шахтера". Больше сконцентрирован на нашей игре, на том, чтобы играть в свой футбол, поскольку нам очень нужна победа. Возможно, для "Шахтера" этот матч уже будет не так важен, учитывая, что они обеспечили себе чемпионство. Но для нас эта игра крайне важна, и мы должны взять три очка. И мы сделаем все, чтобы добыть эту победу.