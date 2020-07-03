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Александр Бабич указал на появление игровой паузы у Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за "Карпат"

Александр Бабич указал на появление игровой паузы у Мариуполя
Новина українською

Коуч "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о форме своей команды, которая борется во второй шестерке УПЛ с задачей выхода в еврокубки.

- После выхода из карантина "Мариуполь" провел 5 матчей, в которых одержал две победы и трижды сыграл вничью. Можно сказать, что Ваша команда набрала хорошую форму?

- Да, команда в хорошем игровом тонусе. Если честно, эта игровая пауза нам не нужна.

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Мы могли сыграть, дав возможность проявить себя ребятам, у которых не так много игровой практики. Могу согласиться, что наша команда набрала, пусть еще не оптимальную, но хорошую форму. Уверен, мы еще будем добавлять.

- В воскресенье "Мариуполь" одержал важную победу в "матче за 6 очков". Положительные эмоции помогают при подготовке?

- Да конечно. Самое главное, чтобы ребята не витали в облаках. Тот матч - уже история.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич УПЛ
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Источник:
Маріуполь

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