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Александр Бабич указал на появление игровой паузы у Мариуполя
Из-за "Карпат"
Коуч "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о форме своей команды, которая борется во второй шестерке УПЛ с задачей выхода в еврокубки.
- После выхода из карантина "Мариуполь" провел 5 матчей, в которых одержал две победы и трижды сыграл вничью. Можно сказать, что Ваша команда набрала хорошую форму?
- Да, команда в хорошем игровом тонусе. Если честно, эта игровая пауза нам не нужна.
Мы могли сыграть, дав возможность проявить себя ребятам, у которых не так много игровой практики. Могу согласиться, что наша команда набрала, пусть еще не оптимальную, но хорошую форму. Уверен, мы еще будем добавлять.
- В воскресенье "Мариуполь" одержал важную победу в "матче за 6 очков". Положительные эмоции помогают при подготовке?
- Да конечно. Самое главное, чтобы ребята не витали в облаках. Тот матч - уже история.