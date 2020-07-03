Ворскла сыграет с ФК Львов резервным составом

Полтавская "Ворскла" прибыла в Тернополь на матч 29 тура УПЛ с ФК "Львов" в четверг утром, сообщает телеканал Футбол.

На матч прибыл молодежный состав команды - с ним не приехал даже главный тренер Юрий Максимов. Поэтому действиями команды будет руководить Виталий Косовский, который является главным тренером команды U-21.

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Основная команда под руководством Максимова готовится к финалу Кубка Украины - матча с киевским "Динамо".

Игра ФК "Львов" - "Ворскла" пройдет без зрителей на Городском стадионе Тернополя сегодня, 3 июля. Начало - в 19:00.