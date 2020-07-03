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Травмированный игрок Александрии готовится к возвращению в игру
Пропустил матч с "Колосом", не сыграет с "Зарей"
Дмитрий Гречишкин, опорный полузащитник "Александрии", собирается вернуться к тренировкам в общей группе после травмы икроножной мышцы, сообщает телеканал Футбол.
Игрок замечает, что сейчас выполняет процедуры, а в скором времени будет начинать беговую работу и возвращаться в общую группу.
Сейчас я нахожусь в Киеве, здесь занимаюсь восстановлением. Готовлюсь ехать в Александрию.
Гречишкин высказался и о предстоящей игре "Александрии" с "Зарей" в 29 туре УПЛ.
Я общался с ребятами, они готовятся. Ожидается серьезная игра на выезде. "Заря" сейчас на ходу.
Четыре матча без побед - это неприятно. Посмотрим. "Заре" можно дать бой. В последних матчах мы неплохо играли против них.