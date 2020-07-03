Травмированный игрок Александрии готовится к возвращению в игру

Дмитрий Гречишкин, опорный полузащитник "Александрии", собирается вернуться к тренировкам в общей группе после травмы икроножной мышцы, сообщает телеканал Футбол.

Игрок замечает, что сейчас выполняет процедуры, а в скором времени будет начинать беговую работу и возвращаться в общую группу.

Сейчас я нахожусь в Киеве, здесь занимаюсь восстановлением. Готовлюсь ехать в Александрию.

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Гречишкин высказался и о предстоящей игре "Александрии" с "Зарей" в 29 туре УПЛ.