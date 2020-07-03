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В воротах полтавской Ворсклы в матче 29 тура УПЛ будет стоять Павел Исенко
Скорее всего
Ворота полтавчан в сегодняшнем матче 29 тура УПЛ с ФК "Львов" скорее всего будет защищать герой полуфинала Кубка Украины Павел Исенко, сообщает телеканал Футбол.
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Высказался об этом наставник полтавчан Юрий Максимов.
Наверное [Исенко] будет стоять там. Выручать. Потому что он был наверху, а сейчас его ...немного опустим.
Игра ФК "Львов" - "Ворскла" состоится без зрителей на Городском стадионе Тернополя сегодня, 3 июля. Начало - в 19:00.
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Источник:Футбол News
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